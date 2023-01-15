港超聯　標準流浪鬥晉峰　睇吓邊隊新兵勁啲！

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

斧山道運動場周日（15日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，標準流浪主場迎戰晉峰。流浪今場以梁興傑把守大門，「宜嘉就做」盧均宜及林嘉緯齊齊擔正，協助神田夢實及祖連奴攻堅。晉峰方面，新兵栢保羅正選出擊，曾仲楠和葉卓文鎮守中路，卡爾特納控制中場節奏，費利浦薩在前線製造反擊機會。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪正選：

11 梁興傑 ［GK］

4 金旻奎

5 林遼太

6 朴鍾範

10 林嘉緯 ［C］

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

晉峰正選：

1 林駿杰［GK］

4 曾仲楠

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

10 黃偉國

20 鄭璟昊 ［C］

21 栢保羅

22 劉君正

27 費利浦薩

28 邵昀俊

標準流浪後備：

1 盧兆崎 ［GK］

2 楊學敏

7 劉智樂

9 林學曦

18 楊迪麟

20 陳曜燃

23 謝偉俊

29 呂卓芹

33 法蘭度

94 韋健豪

晉峰後備：

14 羅澔陽［GK］

5 楊憲樂

9 播磨浩謙

17 何思哲

19 歐陽浩銘

44 黃政德

72 翁嘉禧

75 周睿弘

77 伍家揚

80 奧迪加

------------------------------------------------

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）繼續爆發連場好戲，頭場先由標準流浪於斧山道運動場，擺下擂台迎戰晉峰。流浪新援神田夢實上場在「菁英盃」，個人梅開二度帶領球隊擊敗傑志，今場必定成為焦點，而晉峰為終止各項賽事5連敗，亦絕對不會留力，預期鬥得激烈！（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場在盃賽擊敗傑志，士氣大振，但球隊目前急需在聯賽搶分，技術顧問米路提醒球員切勿鬆懈：「唔可以睇小晉峰，季初個場好深刻，領先兩球都畀佢哋追平，同埋我哋聯賽榜排名依家比對手低，所要今場更加重要。」米路又透露球隊正在物色一名外援中鋒，希望可進一步加強攻力；值得一提主力祖連奴、林遼太同樣刑滿復出，只有余在言因赴日本試腳而缺陣。

新加盟的南韓籍後衞朴鍾範，上場面對傑志完成超聯「地標戰」，他坦言自己頭10分鐘心情有點緊張，希望今場對晉峰可以踢得更好：「對手最有威脅嘅球員一定係費利浦薩，快得嚟又有技術，希望可以睇得住佢，同埋唔好出現個人失誤，想為球隊保持不失。」

晉峰近況欠佳，相比上場成功擊敗勁旅傑志的流浪，總教練何信賢承認對方今場的確秤先：「流浪兩個新亞援質素幾高，整體實力比之前更好，另外佢哋贏完傑志信心十足，狀態都比無踢兩個星期嘅我哋優勝，今場一定難踢。」「何Sir」續指球隊在各項盃賽已經出局下，聯賽將變得更加重要，今場會盡力爭取3分，惟艾拔簡勞因傷避戰，新兵栢保羅則可以候命。

第二季征戰超聯的年青球員楊憲樂，今季各項賽事已上陣10場，擔任後衞的他認為今場需要格外小心，對手包括神田夢實在內的多名「好波之人」：「對波嘅時候會盡量對埋啲，唔俾機會佢哋起腳，同埋會避免輸角球、罰球，希望每一吓決定做得好啲，幫球隊贏波。」