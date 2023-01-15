比堤：兵工廠可稱霸北倫敦打吡

北倫敦打吡對熱刺及阿仙奴來說，都是一場非常重要的大戰。身為前兵工廠的球員，我對於作客熱刺充滿回憶。球場內氣氛熾熱，每一下攔截或球證任何一個具爭議的判決，都會令現場球迷發出巨大聲浪，猶如魔法一樣，今仗的情況將會一模一樣！

阿仙奴上輪聯賽跟紐卡素打成平手後，領隊阿迪達渴望重返勝軌，但他知道熱刺也同樣需要全取3分，記得上季，兵工廠正是作客以0比3落敗後便一蹶不振，最終拱手相讓歐聯席位給熱刺。阿仙奴以往在體能及心理上都見負，但我相信球員能夠比之前更加好地控制自己的情緒。

馬田奧迪加特近況大勇，將會是阿仙奴的重心球員，熱刺領隊干地，將要確保球隊的一眾防守中場於任何時候都要緊纏他。這位挪威國腳中場喜歡在對手中後場出現，並走到空位後為布卡約沙卡、加比爾馬天尼利及尼基迪亞作出輸送。

熱刺將嘗試向阿仙奴作出反擊，踢法積極，並向兵工廠幾位創造型球員作出壓迫。如果熱刺取得控球權的話，大家都知道他們的反擊威力相當厲害。

哈利卡尼對阿仙奴有絕佳的入球紀錄（聯賽對賽16次入14球），而其拍檔孫興民的狀態亦不斷冒升，這兩位球員多次展示出他們是一對天作之合，今仗定會充滿鬥心。

毫無疑問，今仗對阿仙奴門將蘭斯達爾來說十分重要，預計他將會飽受壓力。但熱刺今季主場表現麻麻，相反阿仙奴今季表現則大熟大勇，所以我認為客軍兵工廠，將可在幾經辛苦的情況下險勝對手。