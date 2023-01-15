久保建英創造2球　皇蘇4連勝

周日(15日)凌晨西甲缺少皇馬同巴塞，由皇家蘇斯達做主角，主場以3比1擊敗畢爾包，取得聯賽4連勝。皇蘇嘅日本國腳久保建英今仗射入1球，以及博到1球12碼兼令對手被逐，表現非常搶鏡，入波後更罕見不惜攞黃牌，都要除衫慶祝，夠晒激情。

皇家蘇斯達今仗佔盡上風，踢到25分鐘由阿歷山大索洛夫接應長傳射入打開紀錄，呢位27歲挪威國腳已連續4場西甲入波。僅過12分鐘後，大衞施華美妙直傳，久保建英殺入禁區冷靜射入，取得個人今季西甲第3個入波，呢位21歲中場心情激動，除衫慶祝，結果換來一張黃牌。

雖然畢爾包由中場奧漢辛斯特勁射入網追番1球，但換邊之後，久保建英再次發揮「日本美斯」突破能力，單刀殺入禁區被對手耶雷艾華利斯撞跌，球證唔止吹12碼，仲出示紅牌將耶雷艾華利斯趕出場。

皇家蘇斯達由奧耶沙巴爾主射入網領先至3比1，加上踢多1人，順利全取3分。皇蘇現時落後榜首巴塞隆拿6分，比第2位皇馬少3分，排第3位，但比呢2支班霸踢多1場。