港超聯　半場調動掂！標準流浪4比1贏晉峰

斧山道運動場周日（15日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，標準流浪主場迎戰晉峰，最終主隊憑神田夢實梅開二度，以及劉智樂及盧均宜各建一功，4比1擊敗對手。

流浪今場以梁興傑把守大門，「宜嘉就做」盧均宜及林嘉緯齊齊擔正，協助神田夢實及祖連攻堅。晉峰方面，新兵栢保羅正選出擊，曾仲楠和葉卓文鎮守中路，卡爾特納控制中場節奏，費利浦薩在在前線製造反擊機會。

5分鐘，神田夢實右路妙傳祖連奴，後者於禁區內射門被林駿杰接實。4分鐘後，神田夢實上前壓迫林駿杰，林駿杰打升大腳踢前，竟省中神田夢實彈入網窩，流浪意外領先1比0，15分鐘，祖連奴禁區頂勁射中楣彈出。25分鐘，黃偉國橫傳予費利浦薩，該名巴西外援嘗試起腳，僅越楣而過。40分鐘，費利浦薩禁區頂搶走流浪球員腳下球後，立即施射，直飛死角入網，為晉峰追成平手，兩隊打和1比1完上半場。

流浪換邊後立即調入劉智樂，林學曦及法蘭度，隨即收到奇效，47分鐘，法蘭度頭槌二傳頂入禁區，造就劉智樂門前射入，流浪領先2比1。晉峰於59換入伍家揚，嘗試加強攻力。71分鐘，神田夢實近半場位置主射罰球，被林駿杰接實。隨後栢保羅禁區防守角球時犯手球，神田夢實80分鐘射入極刑，幫助流浪拉開比數，7分鐘後，流浪反擊機會，劉智樂傳入禁區，盧均宜黎柱趕到射入，主隊領先至4比1，最終流浪以這個勝果完場。