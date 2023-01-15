北倫敦打吡例多波入　熱刺阿仙奴大駁火

英超爆發北倫敦打吡，熱刺主場火併「1哥」阿仙奴。熱刺兩連勝信心返晒嚟，為爭前4一定主動搶攻，兵工廠上輪聯賽失分，為爭標不容再失，而且打吡戰一向打甩髀，近4次聯賽交手全開3球或以上，今仗隨時再演入球騷，2.5球嘅大盤咪錯過。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺走出復賽後頭兩輪聯賽不勝谷底，先大勝水晶宮4比0，上仗英足盃亦小勝樸茨茅夫1比0晉級，連勝兼冇失波成功止跌。兩大王牌哈利卡尼及孫興民走出世盃低迷各有士哥，其中「哈神」對水晶宮梅開二度，喺300仗英超入198球，打破舒利亞300仗英超入196球嘅紀錄，唔好忘記呢位英格蘭隊長係北倫敦打吡士哥王，過往對阿仙奴共攻入14球，而「孫仔」近3次對兵工廠亦入過兩粒，為爭前4一定搶攻爭勝。

兵工廠為爭標不容再失

另邊廂，阿仙奴上輪聯賽同紐卡素互交白卷，令佢哋領先曼城嘅優勢有所縮減，為保榜首位置唔敢怠慢。雖然射手加比爾捷西斯繼續養傷，代替佢嘅尼基迪亞幸不辱命，各項賽事近4仗入4粒，而布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、馬田奧迪加特等，亦屢有入球或助攻，成功分擔「耶穌仔」缺陣後嘅入球重擔，阿仙奴近4仗入10粒，攻力未見走樣。

不過顧慮到阿仙奴近年聯賽造訪熱刺輸波居多，季初表現穩健嘅中堅威廉沙列巴，近期演出跌Watt令防守欠穩，今仗未必能保住清白身。翻查紀錄，雙方近4次聯賽正面交鋒，全開3球或以上，捧2.5球入球大最划算。