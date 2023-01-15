麥洛連31分　香港東方反勝西貢熱火

麥洛連轟31分致勝。（相片由香港東方籃球隊提供）

東南亞籃球邀請賽（ABL）印尼站，香港東方一度落後多達14分下，憑中鋒麥洛連狂轟31分，以89：82擊敗越南西貢熱火，取得兩連勝。

香港東方周六（14日）以109：64大勝主場出擊的印尼泗水羅浮宮後，今場變陣出擊，正選收起基拔，改派托查摩利路斯。西貢熱火憑 H. Thomas和J. Holder聯手打出6：0，後者單節轟16分，助熱火首節領先31：22。上仗轟19分的東方外援巴錫首節投進兩球三分，單節得9分。

西貢熱火球員突破和外投能力俱佳，一度令東方防守端吃盡苦頭，落後多達14分。東方憑中鋒麥洛連打出「and 1」，加上徐遠征和基拔先後投進三分，收窄至個位數分差，後備入替的梁嘉顯加入追分行列，東方半場追成44：48。

香港東方換邊後重拾氣勢，基拔面對3人上籃得手，梁嘉顯再轟「back to back 」三分，反超前至52：50，西貢熱火由J. Holder的三分球止血，兩軍進入拉鋸戰，東方曾領先多達6分，尾段D. Tran闖入禁區拋投得手助熱火再度超前。第3節結束，東方僅落後64：65。

4犯在身的麥洛連決勝節專注搶板及得分工作，更與基拔連線輪流搶分，徐遠征亦在外線注入火力，東方打出13：3攻勢，乘勢拉開至81：73。西貢熱火尾段無以為繼，香港東方終以89：82反勝。

香港東方今場命中率高達6成，全場60次起手命中36球。中鋒麥洛連再演「雙雙機器」本色，貢獻31分18籃板，成為贏球功臣。基拔亦交出20分6助攻亮麗數據，巴錫13分7助攻，另外梁嘉顯和徐遠征各得8分。