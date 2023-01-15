港超聯　兩蛋贈和富大埔　理文重返榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）壓軸賽事，理文於將軍澳運動場地頭出擊，面對和富大埔。結果理文下半場發力，憑艾華頓12碼操刀得手，以及中村祐人的入球，以2比0擊敗和富大埔，重返榜首。

「黃黑軍團」有艾華頓、加維蘭及張憙延組成鋒線三叉戟，荷西安祖戴上隊長臂章，夥拍余煒廉出任中堅，陳嘉豪復任正選把守最後大關；大埔則派出加比爾及李家豪鎮守後防，隊長陳曉鋒傷愈復出，與雷仙奴負責中場派牌，為箭頭保連奴提供支援。

大埔開局控球優勢不落下風，但主隊理文攻勢更為入肉，10分鐘，艾華頓推入大位禁區頂起腳高出。1分鐘後，張憙延禁區頂推順勁射，被李瀚灝沒收。大埔上半場只能靠死球發圍，39分鐘，李家豪罰球直射高出。44分鐘，理文創造出黃金機會，立花稜也接應張憙延傳送勁射，被李瀚灝撲出，艾華頓緊接的補射，再被及時回身的李瀚灝救到，雙方半場互無紀錄。

換邊後，理文率先入局，徐宏傑禁區內被侵犯，球證直指12碼，艾華頓操刀射入，53分鐘為理文先開紀錄。理文領先後愈踢愈順，6分鐘後，中村祐人禁區頂起左腳妙射，皮球直飛死角入網，為球隊拉開領先優勢。比賽後段，大埔嘗試壓前搶攻，70分鐘，李家豪罰球斬入禁區，加比爾頭槌攻門中柱，但被球證吹罰有球員越位在先。最終理文將2比0勝局保持到完場擊敗大埔，奪得2023年聯賽首勝。