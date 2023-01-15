港超聯　博得關鍵12碼　徐宏傑：想專注場上表現

港超聯周日（15）尾場賽事，於將軍澳運動場出擊的理文，面對和富大埔頑強防守，去到下半場成功打破僵局，最終以2比0擊敗對手，收穫2023年聯賽首勝。理文能夠全取3分，為球隊博得12碼的徐宏傑應記一功，季初一度陷犯規爭議的「傑仔」，就表示希望能夠專注球場表現。

力爭延續聯賽連勝走勢的理文，是役主場出擊，面對大埔屯兵後防，「黃黑軍團」上半場雖然製造出不少機會，但一直遲遲未能先開紀錄，但換邊後情況好快就有改善。今場出任右閘的徐宏傑，除了要應付大埔反擊攻勢之餘，更成為球隊贏波的關鍵人物。

「傑仔」不忘透露半場休息時，主教練陳曉明給予的指令：「上半場入唔到波，係會有少少急，半場『陳Sir』都講到要我哋展現出爭勝心，跑多啲博多啲，所以下半場一出嚟，我哋係表現到畀大家睇。」比賽去到53分鐘，上前助攻的「傑仔」被對手球員出手推跌，成功為球隊博得關鍵12碼，賽後他亦被選為「全場最佳球員」（POM）。

季初「傑仔」在與標準流浪的比賽中的1次犯規，賽後引起不少爭議，如今「傑仔」就表示希望能夠將專注力，放在球場表現：「自己都係想專注喺足球方面，希望畀球迷睇到自己嘅場上表現。」理文接下來將面對連場聯賽賽事，「傑仔」就形容每場比賽都非常重要，球員需要交出最好表現，繼續為球隊爭取佳績。