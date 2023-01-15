車路士變水魚　白禮頓卡些度坐地起價

車路士搶走阿仙奴目標重金簽入梅迪克，充分顯示有錢就是任性，佢哋收購行動未停止，消息話仲要買多2人，其中1個就係白禮頓中場摩西斯卡些度，白禮頓見咁大條水魚出現，唔叫高價就笨，將叫價7500萬鎊。

今個冬窗車路士出手豪爽，高價借入祖奧菲歷斯，跟住搶簽梅迪克，而且非常心急，準備喺冬窗期內向白禮頓收購厄瓜多爾世盃國腳摩西斯卡些度，實行以本傷人。

卡些度現年21歲，喺卡塔爾世盃為厄瓜多爾上陣3場，預計將會係未來國家隊主力，2021年加盟白禮頓後曾外借到比利時低組別歷練，今季歸隊後上陣機會較多，上陣20場入1球。

白禮頓擁有唔少世盃國腳，最勁嗰個係冠軍阿根廷成員阿歷斯麥亞里士打，雖然今季賣咗唔少球員畀人，依家踢緊車路士嘅古古列拿同領隊樸達都係來自白禮頓，但咁多主力離隊後球隊仍保持強勁表現，上仗大炒利物浦3比0，依家又準備出售卡些度，此子在《轉會市場》估價3800萬歐元，依家向車路士7500萬鎊兜售，當正對方係水魚。