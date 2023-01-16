阿仙奴贏火爆打吡　熱刺球迷襲擊蘭斯達爾

周一(16日)凌晨英超北倫敦打吡火藥味十足，「1哥」阿仙奴作客2比0擊敗死對頭熱刺，喺聯賽榜拋開次席8分，今季目前踢咗7場「倫敦打吡」全部贏晒。熱刺輸波後情緒失控，惹火尤物李察利臣完場後撩交打，有熱刺球迷更衝落場襲擊阿仙奴門將蘭斯達爾背脊，英格蘭足總表明會同警方追緝暴徒。

阿仙奴今場表現出色，上半場反客為主控制戰局，14分鐘布卡約沙卡右路殺落底線傳中，熱刺門將洛里斯「送禮」將個波擋入自己龍門。阿仙奴領先後繼續狂攻，湯馬士柏迪曾遠射中柱，36分鐘馬田奧迪加特離門廿幾碼放冷箭收死洛里斯，半場阿仙奴領先2比0。

下半場熱刺極力反撲，成功搶到唔少埋門，不過面對蘭斯達爾神勇表現只能望門興嘆，蘭斯達爾全場作出7次撲救，最終協助阿仙奴保住2比0勝果。完場後李察利臣不滿蘭斯達爾喺面前慶祝，突然走向推對方引爆火藥，當蘭斯達爾去龍門後面彎腰執手套，一名熱刺球迷更衝落場踢蘭斯達爾背脊，幸球場保安即時推開暴徒，未有出現更嚴重事故。

英格蘭足總、熱刺事後都發出聲明，話今次襲擊事件不能接受，會透過閉路電視同警方一齊追緝暴徒，熱刺強調會對該暴徒判以終身禁止入場等懲罰。阿仙奴領隊阿迪達賽後亦試圖淡化事件：「我睇唔到發生咩事，我只係睇到一場好漂亮嘅足球比賽。」