右腳射左腳！米祖域騎呢12碼被作廢

周日(15日)英超大戰，紐卡素主場驚濤駭浪下1比0小勝富咸，不過「喜鵲」贏得相當夠運，富咸射手阿歷山大米祖域喺下半場射12碼「騎呢宴客」，造就阿歷山大伊沙克喺89分鐘絕殺。紐卡素贏波後以得失球壓倒曼聯升第3位，前4位置穩陣。

紐卡素同富咸近期狀態都好好，今仗亦踢到勢均力敵，69分鐘富咸發動攻勢，30秒之內有2次被紐卡素球員禁區內侵犯，但球證竟然全無表示，直到VAR介入先改判捷比亞犯規係12碼，點知阿歷山大米祖域操刀一刻跣腳，右腳射落左腳後彈入，但球例列明主射12碼球員唔能夠連續2次觸球，結果球證判違規。紐卡素大難不死，89分鐘由阿歷山大伊沙克門前頂入，協助紐卡素贏1比0。

富咸領隊馬高施華賽後批評球證執法：「我要提今場嘅12碼，唔係因為我哋射失，12碼宴客經常發生，問題係球證點解會睇唔到30秒內2個明顯嘅12碼？而且罰12碼應該係第1個犯規，丹般恩要2黃1紅出場，呢個判決好關鍵，或者紐卡素最後都會贏，但錯判就係錯判！」