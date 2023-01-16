苦等4年！卓林普力挫威廉斯捧走大師賽冠軍

「準神」卓林普周日在倫敦大師賽以10比8力挫「金左手」威廉斯，自2019年後再次在「三冠」賽事中封王，並成為第11位擁有兩個或以上的大師賽冠軍，個人袋走25萬英鎊的冠軍獎金。

「這是的勝利比起2019年奪得大師賽冠軍更特別，這是我首次在『三冠』賽事中『起孖』。」卓林普與威廉斯對戰16次贏了11次，「很多人都認為我已經再回到過去於頂峰的成績，我看過很多批評，而今次能夠贏得冠軍，更是擊敗一位頂級球員-威廉斯，真是等了一段很長時間，希望自己能夠保時下去，在這個比賽繼續獲勝。」

33歲的卓林普一度連失3局，被威廉斯反領先7比6，並與「金左手」拉据，而第16局成功把握機會，取回主動權，並一口氣連贏3局，更在最後一局轟出一桿126；卓林普今仗7Cue59+，其中包括兩桿「破百」（106及126度），這也是卓林普於2019年連贏大師賽及世錦賽後，首次再在「三冠」賽事奪標，而「三冠」賽的錦標亦累積至4個，以多一個冠軍超越了名宿基夫斯及梅菲。

至於47歲零300天的威廉斯，錯過了成為史上捧走「三冠」賽事最年長冠軍的機會，他已擁有7個「三冠」賽事錦標，而今次屈居亞席也可袋走10萬英鎊的獎金。「我嘗試爭取奪冠，其實發揮很好，原本有機會領先8比6，但這不是容易。卓林普的表現非最佳水準，但盡顯了他的實力，特別在最後一局他清枱，我看到在場觀眾的享受，這不是容易遇見，我肯定明年會再捲土重來。」