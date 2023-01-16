見證車路士贏波　梅迪克亮相好尷尬？

車路士周日(15日)英超主場1比0擊敗水晶宮，成功終止3連敗走勢，最令球迷開心嘅係，開波前以1億歐元轉會費加盟嘅烏克蘭新星梅迪克，有份入場睇波兼同球迷見面，不過披住烏克蘭國旗亮相嘅梅迪克全程笑容唔多，有傳係同車路士球迷支持俄羅斯前班主阿布拉莫域有關，令梅迪克身份變得尷尬。

車路士憑夏維斯一箭定江山贏水晶宮，由薩克達加盟嘅梅迪克，喺上半場進行期間亦正式落實轉會，不過當佢披住烏克蘭國旗走入史丹福橋球場，並冇表現出雀躍神情。英國名嘴皮爾斯摩根就提出一個理論：「梅迪克去車路士令人震驚，一個烏克蘭球員，竟然會去一個球迷支持普京(俄羅斯總統)最好朋友(阿布拉莫域)嘅地方。」車路士主場賽事，一直有球迷唱支持前班主阿布拉莫域嘅歌曲，抗議阿布被英國政府制裁而被迫賣盤。

之前一直有傳梅迪克會轉投阿仙奴，但車路士最終成功截劫，《獨立報》指車路士開出10萬鎊周薪，比阿仙奴嘅5萬鎊高出1倍，而且更加係一份8年半嘅超級長約，成功說服梅迪克加盟。