華度加奴笑住晉級　17歲中國商竣程寫歷史

年僅17歲的商竣程為中國網壇寫下歷史，在外圍賽躋身澳網正賽的他，周一在男單首圈與德國大炮奧迪（ Oscar Otte）激戰4盤後，以6比2、6比4、6比7(2)及7比5險勝闖關，成為首位在澳網男單首圈晉級的中國球手。

商竣程在外圍賽連闖三輪後，首次躋身澳網成年組正賽，今仗面對去年打入美網16強兼發球強勁的奧迪，表現相當出色，經過近3小時的爭逐後迎來個人首場大滿貫勝利，而他下一圈將面對16號種子美國泰科爾及德國的Daniel Altmaier之勝方。

在熱身賽受到傷病威脅的英國美少女華度加奴，周一出戰澳網回歸戰場迎來正面效果，以直落兩盤6比3、6比2擊敗德國的歌柏迪舒，將於女單次圈面對7號種子美國的歌莉嘉芙，將受考驗。

20歲的華度加奴11天前在奧克蘭網賽為澳網熱身時，扭傷足踝，當時「喊爆」離場，而這位英國「一姐」自2021年美網寫下歷史，在外圍賽殺入決賽捧盃之後，至今一直受傷患困擾。「相信今天的正手抽擊是我贏波武器，在轉動上做得不俗，我希望可以保持這個狀態。」這位目前世界排名77的美少女，即使輕鬆，但下仗面對另一位年輕新星歌莉嘉芙絕對不容易，「Coco是一位很出色的球手，我很期待這場比賽，我們都很年輕、實力不俗，是網球壇其中一部份的新世代，相信這一場賽事會很精彩。」