【意甲】安玻里遇弱旅蓄細搶分

意甲獨腳戲，安玻里主場迎戰森多利亞，安玻里狀態不俗，近兩場聯賽即使連接作客兩支前列球隊烏甸尼斯同拉素，都可以不敗而回，今仗返回主場贏波機會樂觀。不過考慮到安玻里踢法傾向保守，近4場聯賽主場總入球全開2球或以下，最好揀中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周二凌晨3時45分直播）

安玻里上季護級成功之後，今季請來40歲少帥保羅辛尼迪執教，效果唔錯，近5場聯賽僅1敗，而且係作客0比2不敵榜首拿玻里，該仗踢到69分鐘，因為被判罰12碼先至失守，可見安玻里踢法非常硬淨。亦由於安玻里踢慣守勢波，入球能力難免不足，佢哋近4場聯賽主場取得3勝1負，其中兩場勝仗贏1比0，另1場贏2比0，預料就算安玻里今場贏波，都係小勝居多。

至於森多利亞上仗意大利盃0比1不敵費倫天拿，遭逢兩連敗兼未能取得入球，加上近6場聯賽輸5場，並且5場敗仗都係捧蛋，攻力疲弱得可憐，預料難以攻入安玻里防線，今場博入球細最穩陣。

直播表

周二 3:45am 意甲 安玻里 對 森多利亞

now 638

周二 4:00am 西甲 卡迪斯 對 艾爾切

now 632

周二 4:00am 英甲 維爾港 對 彼德堡

有線601/661