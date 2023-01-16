【有片】李察利臣躁狂症？由熱身打到完場

熱刺喺北倫敦打吡主場吞阿仙奴2蛋，兩大宿敵對決有唔少埋牙鏡頭，以火爆見稱嘅巴西國腳李察利臣，自世盃受傷後首度候命，由場邊熱身開始已周圍辣火頭，影片見佢喺場邊先打富安健洋隻手，完場後又篤住蘭斯達爾個頭，唔少球迷質疑佢係咪有躁狂症？

下半場比賽中後段，領先2球嘅阿仙奴獲界外球，湯馬士柏迪準備掟「手榴彈」，喺場邊熱身嘅李察利臣就舉起雙手投訴，之後行前企圖騷擾湯馬士柏迪，同樣做緊熱身嘅富安健洋就伸手阻止，李察利臣見到即大力打落富安健洋隻手，好在富安健洋表現冷靜，未有任何反應。

完場後蘭斯達爾向天揮拳慶祝，李察利臣不滿對方慶祝過激，走向篤住蘭斯達爾個頭挑釁，要球場保安將佢推開，隨後就發生球迷襲擊蘭斯達爾事件。見到李察利臣連串躁狂行為，唔少網民留言批評：「李察利臣係職業球員嘅恥辱」、「係咪有躁狂症」、「佢應該要食紅牌」、「大家明白點解佢係英超最乞人憎球員」.....