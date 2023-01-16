港甲　勇挫駿英九龍城　佳聯元朗2連勝

香港甲組聯賽周日（15日）上演多場第14輪賽事，其中在天業路公園就爆發前列大戰，結果佳聯元朗憑黃智康及奧斯文尼的入球，以2比1擊敗駿英九龍城，進一步拉近與前列分子的距離。

佳聯元朗繼早前以4比1擊敗葵青之後，今場面對前列勁敵駿英九龍城，表現依然強勢。37分鐘元朗一次高波攻勢，奧斯文尼回後，李譪軒交出直線，造就黃智康射入，為球隊先拔頭籌。換邊後雙方互有攻守，落後的九龍城全力反撲，62分鐘，鄧匡延交橫，許嘉樂接應禁區頂遠射高出。元朗84分鐘再下一城，盧梓杰右路突破傳中，由奧斯文尼門前射入。雖然4分鐘後，九龍城靠鄧匡延的入球扳回一城，但為時已晚。最終元朗以2比1取勝，聯賽兩連勝。

中西區就延續聯賽「1哥」本色，憑安基斯大演帽子戲法，加上大衞巴拉和許宏鋒齊齊「起孖」，最終大派愉園8蛋全取3分，進一步鞏固榜首優勢。至於東區對高力北區，以及南華對凱景的賽事，則需要改期擇日再戰。

甲組第14周賽果：

永義地產 4:1 騰翱MG

中西區 8:0 愉園

佳聯元朗 2:1 駿英九龍城

黃大仙 0:1 沙田

葵青 3:2 公民