球圈話題不斷！嚟緊隨時有驚天交易

冬季轉會窗仲有兩個幾星期關閉，市場有大批今年夏天就會約滿嘅球員，究竟佢哋會選擇續約留隊？等約滿自由身走人？定係所屬球會趁佢哋仲有叫座力，喺冬季轉會窗賣走執番筆？呢班球員去向將成為市場焦點，唔知會唔會有死線驚天大交易出現呢？

心願達成轉會或為肥約

攞完世盃上咗神枱嘅美斯，呢兩個禮拜嘅轉會消息未停過，球王同PSG嘅兩年合約，季尾就完結，主席艾卡里化當然好想佢續約，不過由於佢擊敗法國贏得世盃，加上基利安麥巴比因素，高調續約會有啲尷尬。巴塞主席拉波塔曾經提過要將美斯帶番巴塞，但最大機會都係今季完結。沙特阿拉伯豪門希拉爾同樣傳出對美斯好有興趣，更開出3.5億美元年薪引誘佢加盟，仲唔介意佢依家即刻報到，嚟緊周四美斯會隨PSG作客沙特鬥利雅得明星隊，除咗係同C朗交手之外，亦被指會同希拉爾代表會面，增添加盟嘅可能性。

美斯

位置：前鋒 球隊：巴黎聖日耳門 年齡：35歲

有興趣球隊：巴塞隆拿、希拉爾

留隊機會：★★★

巴塞清冗員低價放人

巴塞隆拿上年夏天簽入羅拔利雲度夫斯基等多名進攻球員之後，已經打算放走迪比，呢位荷蘭國腳亦難忍長居後備，渴望盡快離隊，趁今個月轉會市場重開走人嘅機會高唱入雲。據悉巴塞隆拿僅要求400萬歐元轉會費，吸引到唔少球會，包括兩支英超豪門車路士同紐卡素，但隨住車仔簽入祖奧菲歷斯之後，佢上「車」機會大減，令紐卡素有機可乘。不過，迪比傾向重返曼聯，跟荷蘭同胞坦哈格搵食。另外，馬德里體育會亦積極斟酌迪比。

迪比

位置：前鋒 球隊：巴塞隆拿 年齡：28歲

有興趣球隊：車路士、紐卡素、加拉塔沙雷

留隊機會：★

唔妥主帥冇得留低

李安特杜沙特喺世盃前曾拒絕白禮頓嘅新約，復賽後喺英超對阿仙奴表現曳爆被換出，自此被打入冷宮。近日佢經理人仲發文，怒斥白禮頓對杜沙特唔公平，因為佢喺訓練時同另一球員發生爭執，主帥迪薩比便整整4周冇同杜沙特溝通，上場對利物浦更冇入比賽名單，而迪薩比反駁呢位比利時國腳態度有問題，對於唔係付出100%投入嘅球員，寧願唔用，睇嚟大家已經反晒面，冇得留低。據報皇馬同熱刺都對杜沙特有興趣，尤其係熱刺主帥干地希望加強邊路側擊，隨時冬窗出手搶人。

李安度杜沙特

位置：中場 球隊：白禮頓 年齡：28歲

有興趣球隊：熱刺、皇家馬德里

留隊機會：★

狐狸低迷另謀發展

比利時世盃中場泰利文斯喺李斯特城效力剛滿5年，共為狐狸上陣超過181場，攻入28球，贏過英足盃及社區盾，由小將成長為一位獨當一面嘅攻擊手，雖然球隊受到成績下滑、財政不穩等因素影響，泰利文斯仍能保持高水準演出，多次拯救球隊，但佢嘅合約即將到期，他亦無意與會方續約，勢必另謀發展。今夏回復自由身嘅佢，獲得紐卡素及阿仙奴兩支更有競爭力嘅球隊垂青，無論佢最終選擇咩，佢未來都會更光明。

泰利文斯

位置：中場 球隊：李斯特城 年齡：25歲

有興趣球隊：車路士、紐卡素、阿仙奴

留隊機會：★

出手太低多蒙特難留人

尤素法莫高高上年以18歲零3日之齡喺世盃披甲，創下德國最年輕世盃上陣紀錄，不過佢對續約多蒙特一事採取拖字訣。因為莫高高正受到巴塞同紐卡素等球隊垂青，佢趁機獅子開大口要求800萬歐元年薪，比多蒙特最初提出嘅400萬歐元年薪多出一倍，「蜜蜂兵團」亦決定加碼，開出一份為期5+1年、年薪達600萬歐元嘅新約，只要莫高高扑槌，仲會獲得1000萬歐元簽字費，不過比起紐卡素開出嘅800萬歐元年薪仍低，多蒙特似乎好難留得住呢位德國足球新希望。

尤素法莫高高

位置：前鋒 球隊：多蒙特 年齡：18歲

有興趣球隊：巴塞隆拿、紐卡素

留隊機會：★★

傷多過踢難求長約

車路士今季戰績欠佳，同尼高路簡迪因傷缺陣有莫大關係，重要性不言而喻。不過鑑於簡迪近年不時受傷，單係今季英超只係出得兩場，甚至缺席上年年尾嘅世盃，加上簡迪都年逾30，有指車仔班主保利開出為期兩年、另加一年優先續約嘅新合約，但已被簡迪拒絕，因為呢位法國國腳想獲一份年期更長嘅合約，希望喺車仔踢到收山，之後車仔再提供一份到2026年嘅新約，但冇加人工，而有C朗坐鎮嘅艾納斯立即出手招攬，呢支沙特球隊出手闊綽，簡迪去中東搵食唔奇。

尼高路簡迪

位置：中場 球隊：車路士 年齡：31歲

有興趣球隊：艾納斯

留隊機會：★★

忠心耿耿獲沙維挽留

布斯基斯係西班牙及巴塞隆拿盛世碩果僅存嘅成員，未滿26歲已經贏盡歐聯、歐國盃及世盃各大獎項，雖然身邊嘅沙維、恩尼斯達、美斯、韋拿都已經掛靴或離隊，而碧基亦都喺去年11月宣布掛靴，布斯基斯仍然屹立不倒，儘管今夏將與巴塞約滿，呢位老黃忠仍然被視為球隊重臣。喺卡塔爾世盃後，布斯基斯宣布退出國家隊，他曾講過轉戰美職國際邁亞密，不過喺多年戰友兼主帥沙維極力挽留之下，好大機會留喺巴塞踢多一年。

布斯基斯

位置：中場 球隊：巴塞隆拿 年齡：34歲

有興趣球隊：國際邁亞密

留隊機會：★★★★★

沙利遺臣等被清洗

佐真奴係車路士沙利年代遺臣，當年沙利帶同佢從拿玻里過檔車路士，結果沙利早已離隊，佐真奴卻踢到今時今日，上陣200多場入29球，為車路士贏過歐聯、歐霸、世冠盃、歐超盃等獎項，前年更協助意大利奪得歐國盃冠軍，係國家隊及球會嘅中場大腦及12碼劊子手。近年佐真奴事業運急跌，他喺世盃外對瑞士射失12碼，令意大利出局而大受打擊，車路士亦經歷班主更迭及換帥，尚餘半年合約嘅佢因為球隊重組勢必被清洗，傳聞巴塞隆拿有意今夏免費簽佢，來季好大機會轉戰西甲。

佐真奴

位置：中場 球隊：車路士 年齡：31歲

有興趣球隊：巴塞隆拿

留隊機會：★

哥帥器重留隊機會大

德國中場根度簡效力曼城第7季，一直係「藍月亮」嘅中流砥柱，雖然名氣唔似阿古路、奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特等球星響亮，但4次英超冠軍佢都有唔少功勞。根度簡近兩季一直有離隊傳聞，但仍然留隊兼獲領隊哥迪奧拿信任，不過佢同曼城嘅合約到季尾就完結，告別曼城嘅日子似乎愈嚟愈近。曼城遲遲未同根度簡開出新約，換血用意相當明顯。傳聞佢獲拜仁慕尼黑等德甲勁旅垂青，不過曼城依家仲要爭歐聯同英超，喺加雲菲臘斯仍未成氣候之下，根度簡下半季仍會擔當重要角色。

根度簡

位置：中場 球隊：曼城 年齡：32歲

有興趣球隊：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、祖雲達斯

留隊機會：★★★★

鋒線爆人位置受影響

利物浦著名嘅「埃及文明」鋒線，近兩季火速換班，沙迪奧文尼已轉投拜仁慕尼黑，31歲巴西前鋒羅拔圖法明奴今夏約滿後，亦好大機會結束8年「紅軍」生涯。領隊高普近兩季簽入大量攻擊球員，迪亞高祖達、路爾斯戴亞斯、達雲紐尼斯同加普都以高價加盟，令羅拔圖法明奴嘅位置大受影響，上季只有10場英超正選上陣。羅拔圖法明奴自知喺球隊冇未來，續約一事並唔觀，傳聞巴塞隆拿、馬德里體育會、韋斯咸甚至沙特阿拉伯球隊艾納斯都對佢有興趣。

羅拔圖法明奴

位置：前鋒 球隊：利物浦 年齡：31歲

有興趣球隊：巴塞隆拿、馬德里體育會、韋斯咸、艾納斯

留隊機會：★★

蜜蜂玩青春續約渺茫

身為多蒙特隊長嘅馬高列奧斯由2012年開始效力「蜜鋒兵團」至今，近11年先後睇住羅拔利雲度夫斯基、馬里奧葛斯、奧士文尼迪比利、艾寧夏蘭特等好拍檔離隊，尋找更好發展，佢都不為所動，希望效力多蒙特至掛靴。不過會方並唔係咁諗，球會重用年輕球員，加上佢經常受傷，所以遲遲未開出新約。據悉，佢須減薪先可續約留隊，料雙方將喺賽季結束再傾續約，所以佢1月離隊機會唔大。馬高列奧斯年紀唔細，若未能續約，好大機會離開歐洲球壇，沙特阿拉伯豪門艾納斯有意簽入佢，同C朗組成鋒線。

馬高列奧斯

位置：前鋒 球隊：多蒙特 年齡：33歲

有興趣球隊：艾納斯

留隊機會：★★★

經常扭計祖記求拋售

拉比奧特上年夏天幾乎轉投曼聯，但因為佢嘅媽媽兼經理人Veronique獅子開大口，要求超過20萬鎊周薪，因而未能成事。呢位法國國腳今季表現出色，並協助法國打入世盃決賽，祖雲達斯原本計劃同拉比奧特續約，但佢要求1,000萬歐元年薪，先至肯續約，會方認為數額太高，唔可以接受，預料雙方將無法達成協議。祖雲達斯打算今個月出售拉比奧特，只要求1,500萬歐元轉會費，近期傳出阿仙奴有意接貨，藉此提升實力爭奪英超冠軍。

拉比奧特

位置：中場 球隊：祖雲達斯 年齡：27歲

有興趣球隊：阿仙奴

留隊機會：★★