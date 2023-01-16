召集潛質球員加入標準流浪　盧嘉銘盼推動女足發展

標準流浪女足今季第二度參戰賽馬會女子足球聯賽（乙組），表現十分出色，暫時7戰全勝兼1球不失下高踞榜首。球隊青訓教練盧嘉銘（Carmen）盼望團結一班有心球員，並延續她們對足球的熱誠，以提升女足整體水平及競爭力，為球壇出力！■圖/文：李浚湣

流浪女足上季才成立，目前已經在乙組站穩陣腳，青訓教練盧嘉銘坦言當時對成績未有太大期望，只想為一班年輕球員提供平台：「咁啱愉園同『車仔』嘅合作冇咗，變相令一班潛質小將需要離隊，尋求上陣機會。其實佢哋好多之前都係香港代表隊成員，只係因為學業同工作，冇時間繼續踢，如果咁樣就放棄，好似唔係咁好。」Carmen續指球隊吸取了上季經驗，加上今季獲不少前甲組球員來投，人腳更為充裕，有信心升班。

新成立球隊每每面對不少困難，其中Carmen認為場地分配及籌集資金，屬於流浪女足其中兩大難題：「女足冇穩定嘅場地分配，我哋平均每星期練一次波，拎唔到場就可能一個月練得兩次；另外近年經濟唔好，最後好辛苦先搵到有心人『圍到皮』，而我哋教練都係無私奉獻，一心只想班球員成長。」此外Carmen表示招募球員亦非易事，始終很多球員在一支球隊從小踢到大，在朋輩影響下更不會貿然轉會，加上部分球員因學業到外地升學，令選擇更少。

任職流浪青訓教練多年，加上父親盧國華與總監李輝立（Philip）交情深厚，Carmen笑言Philip很快就同意借出會籍，讓女足以這支老牌球隊之名參加足總賽事，她期望能藉此回饋球壇：「用標準流浪嘅名一定好好多，自己都教咗青少年一段時間，但好少教女足，希望『借個殼』嚟栽培女子球員，同埋秉承番流浪重視青訓嘅宗旨。」Carmen另一身份為甲組頌恩公民門將，她指女足近年感覺上愈搞愈好，盼盡快全面推動職業化：「球員冇咁多負擔，先可以專心踢波，從而令更多球員外流，好似陳頌文就係成功例子，咁先提升到女足水平。」

【唔係玩玩吓3將勁有Heart】

隊長馮浚翎：年僅21歲的中場馮浚翎（Ling），曾效力車路士足球學校（香港），經驗豐富，她指加盟流浪為了尋求新挑戰：「流浪大部分球員實力唔錯，加上比較年輕，畀我感覺好有活力。」踏入成軍第2年，Ling表示流浪踢法以地面組織及傳控為主，在默契愈來愈好下，開始找到入球方程式，但她認為自身表現仍有進步空間：「因為Final year學業較忙，好難完全集中喺足球，但就嚟完Sem，依家狀態都慢慢升緊，希望攞到冠軍，自己都好期待再踢甲組。」

後衞鄒珈瑤：前車路士足球學校（香港）後衞鄒珈瑤（Toby），從美國畢業回流後今季加盟流浪，她承認仍需時間適應：「多咗好多新球員，而且我哋唔係練咗好耐波就開季，另外乙組同甲組節奏好唔同，多啲一腳清同放過頭波，依家仲磨合緊。」Toby認為升上甲組的夢已不遠，但提醒隊友不要鬆懈：「始終季初賽程比較有利，仲未對屯門等強隊，同埋球隊表現未去到最理想，雖然我哋基本功唔差，畀波決定同First touch方面可以做好啲，有時反而唔使咁複雜。」

中場張家茵：現年24歲的進攻中場張家茵（Mo），屬於陣內其中一名具甲組經驗的球員，她對能夠加入流浪這個大家庭感到開心：「好多隊友之前都一齊踢開港隊青年軍，另外都比較後生、好團結；我哋基本功好，猜波傳波都Ok。」上季女足賽事因疫情腰斬，Mo直言「未夠喉」，又希望今季可以踢得更好：「上年比賽好少，一個月先一場波，今季好啲但暫時對自己表現未滿意，體能上唔係咁好，同埋仲未開齋，目標係升甲組。」