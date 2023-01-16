艾蘭加將被曼聯放售　多蒙特搶住要

曼聯瑞典新星艾蘭加近期長坐冷板，有可能獲批准離隊，除咗愛華頓同般尼等英超球隊有意洽購外，多蒙特亦將提出收購，蜜蜂兵團近年專門低價搜羅年輕新星，踢幾年後天價轉手出售，佢哋睇中艾蘭加潛力，打算出手。

20歲嘅艾蘭加在蘭歷克年代頗受重用，經常有上陣機會，但坦哈格入主後就冇運行，今季僅上陣18場0入球，多數做後備，最近一場英足盃對查爾頓獲正選機會，但被批評表現唔達標，嚟緊查頓辛祖康復後，佢嘅出場順序再後退，更加冇運行。

英國傳媒報道，曼聯有可能1月轉會窗批准艾蘭加離隊，愛華頓同般尼有意接收，其中護級水深火熱嘅愛華頓開價3500萬鎊，而艾蘭加市價只值2500萬歐元，誠意滿滿。

不過多蒙特出手就唔同講法，呢支德甲球隊對艾蘭加有致命吸引力，事關近年踢過多蒙特嘅年輕球員，都會成為天價巨星，例如查頓辛祖、艾寧夏蘭特，嚟緊仲有祖迪比寧咸同尤素法莫高高，證明佢哋培養小將係有一手，艾蘭加為咗自己未來着想，轉投多蒙特係唔錯嘅選擇。