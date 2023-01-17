曼聯陷黃牌風暴　巴西孖寶隨時無緣鬥阿仙奴

曼聯將於下周一(23日)凌晨英超作客榜首阿仙奴，大戰前夕，紅魔鬼陷入「黃牌風暴」，2位巴西中場卡斯米路及費特已累積4張黃牌，如果周四(19日)凌晨對水晶宮再攞牌，就會停賽1場，無緣鬥兵工廠，呢對防中組合真係要小心「忍腳」。

根據英超規例，球員喺開季首19輪聯賽內累積5張黃牌，就需要自動停賽1場，曼聯上仗以2比1反勝曼城，卡斯米路及費特一齊擔任正選，雙雙被球證出示黃牌警告，同樣已有4黃在身，嚟緊作客水晶宮，剛好係曼聯第19場聯賽，若然呢2位巴西國腳再「見黃」，就無法出戰阿仙奴。

紅魔鬼上下一定最擔心卡斯米路「坐波監」，因為佢今季由皇馬來投後，已成為曼聯中場樞紐人物，無論攔截防守，以至轉守為攻都發揮關鍵作用，般奴費南迪斯上仗射入曼城大門嘅爭議性入波，正係由卡斯米路傳出，佢今季英超已入2球及3次助攻。

至於費特雖然並非曼聯必然正選，但每次上陣都偶有佳作，包括上年10月對熱刺，射入1球協助紅魔鬼贏2比0，上仗對曼城，亦有3次成功攔截、4次精準長傳，並成功凍結對手主將奇雲迪布尼。由於2人地位舉足輕重，難怪唔少曼聯球迷建議領隊坦哈格嚟緊對水晶宮，應該收起佢哋，改用麥湯米尼擔正。