卡塔爾財團出手收購利物浦　打造「英超PSG」

利物浦大老闆芬威體育集團上年11月宣布計劃將呢支英超傳統勁旅賣盤之後，近日終於取得重要進展，根據卡塔爾著名傳媒人艾卡比(Mohammed Saeed Alkaabi)爆料，卡塔爾財團喺收購紅軍嘅競爭之中佔先機，有望於短期內入主紅軍，成交價可能達到40億鎊(約380億港元)。卡塔爾近年喺球壇呼風喚雨，先後打造「夢幻球隊」巴黎聖日耳門(PSG)及主辦世界盃，依家目標要殺入英超再起風雲。

艾卡比話：「卡塔爾財團有濃厚興趣收購利物浦，並且喺競爭之中佔先機，但現時仍然未達成協議。」據悉雙方最大分歧在於收購價錢，根據美國著名財經雜誌《福布斯》上年5月估計，利物浦價值38.9億鎊，卡塔爾財團提出用35億鎊收購，但紅軍班主美國芬威體育集團索價40億鎊。卡塔爾一向財大氣粗，相信5億鎊差價分歧應該唔難解決。

芬威體育集團2010年10月僅用3億鎊就買到利物浦，如今無論以35億鎊或者40億鎊出售球會，都可以大賺超過10倍。除咗卡塔爾財團之外，另一個中東國家沙特阿拉伯亦有財團想收購利物浦。

沙特阿拉伯喺今屆世界盃表現出色，包括擊敗阿根廷，該國球會艾納斯早前更出天價1.73億鎊年薪簽入葡萄牙球星C朗，加上沙特主權基金已入主紐卡素，令「喜鵲」今季成績突飛猛進，該國財團買埋利物浦都唔出奇。

卡、沙財團之爭，利物浦勢必成為最大得益者，因為意味球會易主後，將有「無限資金」增兵，紅軍今季表現大倒退，急需要重建，領隊高普睇中多蒙特中場祖迪比寧咸，呢位19歲英格蘭國腳身價達1.2億鎊，如果紅軍有中東大水喉射住，要買任何球員應該都冇問題，到時就有大把本錢同曼城、阿仙奴等勁敵再鍊過。