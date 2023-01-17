席間現俄國旗遭譴責　澳網發出「禁旗令」

澳網組委會發出禁令，因為首天賽事出現意外事件，禁止在場內展示俄羅斯及白俄羅斯旗幟，即時生效。

「俄羅斯及白俄羅斯的旗幟，禁止在澳網場內出現。」賽會周二發出聲明，「我們的政策是可容球迷携帶旗幟入場，但不能擾亂比賽，而昨日則出現了意外；禁令即時生效，我們希望球員及球員都可以在理想環境下享受比賽。」事情發生於周一女單首輪賽事，烏克蘭的Kateryna Baindl與俄羅斯的Kamilla Rakhimova，於14號球場比賽期間有球迷揮動着紅藍白的俄羅斯國旗。

烏克蘭註澳洲及新西蘭領使Vasyl Myroshnychenko對澳網賽會作出強烈譴責，並在個人社交平台上載有關圖片及帖文，「促請澳網即時執行『中立旗』的政策。」由於俄烏戰事仍然持續，體壇對於來自俄羅斯及白俄羅斯的運動員作出不同程度制裁，而澳網賽會仍可容這兩個國家的球員參加賽事，但要以個人身份出戰，不能有顯示所屬國家的舉動，而賽會對於這兩個國家的運動員在籤表或賽程上的代表身份，均以全白色顯示。

澳網發出「禁旗令」之後，烏克蘭2號女單科絲素嘉則強調比賽後仍不會與俄羅斯或白俄羅斯球員握手，「我不能改變有關戰事及各有事情，比賽仍要繼續，很多人只是說我們不想戰爭，這好像形成了我們（烏克蘭）想戰爭，其實，我們更加不想戰爭。」