菁英盃　獲香港賽馬會冠名贊助　加增U22球員獎項

港超聯賽會聯同香港足球總會、香港賽馬會周二（17日），於香港足球會舉行「菁英盃」新聞發布會，宣布由今季開始直至2024/25球季，香港賽馬會將冠名贊助這項盃賽，總贊助金額高達198萬港元。另外，10支港超球隊及表現優異的U22青年球員亦會獲得獎金鼓勵。

今次發布會邀請了不少嘉賓出席，除了港超聯賽會主席黃良柏、球會代表陳文俊、香港賽馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮，以及足總代表外，兩名外流港將兼前香港最佳青年球員李毅凱、陳俊樂，連同各港超球隊的U22球員代表亦有現身。會上宣布「菁英盃」由香港賽馬會冠名贊助3季，並交代今季「賽馬會菁英盃」獎金安排，其中10支球隊同樣獲獎金鼓勵，冠軍除可獲獎金12萬，更可同時獲賽馬會捐贈10萬元予指定慈善機構，亞軍則可獲獎金6萬元，以及5萬元指定慈善機構捐款。殺入4強的兩隊亦可獲3萬元獎金，而其餘未能晉級的6隊分別獲1.5萬元。

對於今次合作內容及獎金安排，港超聯賽會球會代表陳文俊在會上作出了解釋：「參與『賽馬會菁英盃』嘅每支球隊所獲得獎金，會同賽事表現掛勾，希望可以增強競爭性，更有效吸引球迷入場。除咗直接獎勵球會比賽獎金，晉身決賽嘅兩支隊伍更可提名慈善機構，獲得由賽馬會捐贈之善款，為賽事添加意義。」

至於香港賽馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮先生則表示，賽馬會一直致力推動體育和青年發展，形容今次贊助協議相當具創意：「除咗惠及全部港超聯球會，以及U22青年球員，亦會將香港足球進一步拉近社區，我哋會邀請社福團體服務使用者入場欣賞比賽，而香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員，亦會參與報導同直播三場菁英盃賽事。」

此外，「賽馬會菁英盃」亦加入專為U22球員而設的獎項，包括在每支參賽球隊選出一位「最佳U22球員」及「U22星中之星」，各隊最佳U22球員可分別獲得3,000元，而「U22星中之星」更額外再獲5,000元。冠忠南區U22門將伍瑋謙（Ivan）認為，新增設的兩個獎項及獎金，能夠給予年青球員更多動力爭取好表現，相信可以提高這項賽事的可觀性，自己亦會盡力爭取獎項：「唔敢話大熱，始終都有好多好嘅年輕球員，但自己一定會盡力，龍門可能無前鋒咁搶眼，但其實都係睇吓踢成點，只要保持住穩定發揮，同多啲clean sheet（不失球）都有機會嘅。」

2022/23 賽馬會菁英盃獎金安排

名次 獎金(每隊)

冠軍 HK$120,000

亞軍 HK$60,000

準決賽負方 (2 隊) HK$30,000

其餘球隊(6 隊) HK$15,000

個人獎項

獎項 獎金(每人)

各隊最佳 U22 球員(10 名) HK$3,000

U22 星中之星(1 名) HK$5,000

決賽隊伍指定慈善機構捐款

冠軍指定機構 HK$100,000

亞軍指定機構 HK$50,000