外流港將　因傷提早「收咧」　陳俊樂：依家冇大礙！

現時效力中超球隊廣州城、前「香港最佳青年球員」陳俊樂，周二（17日）獲邀出席「菁英盃」新聞發布會，上季觸傷左膝半月板傷患的「樂仔」謂，傷勢已無大礙。

外流港將陳俊樂去年在訓練期間，1次轉身控球後，觸發左膝半月板舊患，以致提早「收咧」。他透露康復進度合乎預期，加上傷勢未算非常嚴重，因此他現時已經能進行適量訓練：「兩個月之前做完手術，依家開始做啲體能訓練，跑步同用波都冇乜問題，其實我傷勢唔算非常嚴重，手術後大約1個禮拜已經可以慢跑。」「樂仔」又指中超正處於休季，暫時預計2月會回歸球隊。此外，「樂仔」目前與廣州城尚餘1年合約，但由於球隊面臨人事變動，會待相關問題處理後再簽約。

展望未來，「樂仔」就希望「身體健康」，為港隊出戰：「之前可能因疫情影響，冇辦法為香港隊出戰。但依家通咗關，希望無論友誼賽，定係其他重要賽事，都可以幫港隊贏波，喺球迷面前展現能力。」

同日出席發布會的李毅凱，所效力的南通支雲在來季升上中超，不過他對自己表現不太滿意：「一開始有好多出場機會，但之後受傷，狀態唔好，令機會少咗，但都好開心球隊升上中超。」「阿凱」表示球隊升上中超後，應該會簽入更高質素的球員，外援名額也較中甲多，但他無懼競爭，因為「有競爭先有進步」。