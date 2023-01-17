時隔2年再碰頭　C朗以隊長身份鬥美斯

C朗vs美斯再成全球焦點！沙特阿拉伯利雅得明星隊周四將與巴黎聖日耳門PSG進行友賽，而利雅得公布了大軍名單，新加盟嘅C朗領銜並以隊長身份亮相；兩位球王自2020年後首次同場交鋒，這可能亦係最後一次。

利雅得明星隊主要由利雅得勝利及利雅得新月兩間球會派出球員組成，C朗到沙特嘅新東家利雅得勝利至今仍未落場，呢場友賽將會係佢為球隊嘅首戰，而沙特方面都畀足面呢位葡萄牙球星，尋日就專登將今次明星隊嘅隊長臂章交畀C朗，認真識做同尊重，並且由沙特體育總局主席Turki Al-Sheikh親自為C朗戴上隊長臂章。

PSG官網今日亦公布咗尼呢場熱身賽嘅海報，為比賽造勢，美斯同C朗分別係兩隊嘅重心位置，兩位球壇天王再喺同場對決，有機會喺球迷最後一次睇到，而佢哋過往同時在西甲，就多次碰頭，但C朗自2018年離開皇馬之後，已經減少咗好多，最近一次已經係2020年12月，當時祖記作客以3比0贏巴塞，而C朗入兩球，時隔2年幾之後再碰頭。將令人期待。

隨着C朗加盟利雅得勝利，球隊喺沙特聯賽第15輪賽事對住阿爾菲斯嘅門票，亦趁機加價，由以往嘅30里亞爾加到100里亞爾，加幅3倍多。

不過，雖然即將要同PSG，但C朗忙裡偷閑，尋日帶埋一家大細出游，仲同女友喬治娜睇海獅表演，盡享家庭樂。