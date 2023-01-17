港超聯　傑志洽前國腳級外援　伍健：接近關鍵性時刻

傑志會長伍健周二（17日）出席「菁英盃」記者會後，接受傳媒訪問時透露，與一名前國腳級攻擊球員接洽已「行到接近關鍵性時刻」，雖然未能趕及在銀牌決賽亮相，但計劃讓此子在新年前後完成體測。

傑志會長伍健上月底在傑志中心二期揭幕禮後，指正與一名前國腳級攻擊球員洽談合約，但球隊暫時只簽入前香港足球先生伊高沙托尼。伍健今日再接受傳媒追問時透露，已與簽入該名外援「行到接近關鍵性時刻」：「未去到變險簽系列，雖然佢未到香港，合約未簽仲傾緊，但都有一定可能性；銀牌決賽一定趕唔切，但計劃新年前後做到體測，因為依位球員待遇好高，都要小心同謹慎啲。」

一眾球迷對「藍鳥」這名外援的加盟引頸以待，但伍健卻笑言「畀我再賣下關子」，但強調球隊正在「做緊嘢」：「再透露多啲就估到，但我唔想畀人感覺傑志無做嘢咁，淨係得個講字，我哋真係有出去揾啲高人返嚟，但唔係個個都掂嘛，阿仙奴都衰咗啦。」

至於即將在今年6月，與「藍鳥」約滿的41歲射手丹恩奴域，伍健則表示暫時未與對方商討下季去向。