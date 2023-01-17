梅萊苦戰五盤淘汰13號種子　迎來澳網里程碑

前世界「一哥」兼3屆大滿貫盟主英國的梅萊，面對着近年受到傷患折騰及年紀漸長的壓力，周二在澳網與13號種子的意大利名將貝納天尼苦戰5盤後反勝，逃過了18年來生涯最差成績，並迎來個人在澳網50勝的里程碑。

這場男單首圈爭逐了接近5小時，賽前被睇低一線的35歲梅萊，開賽不久已很快入局，並一口氣連贏兩盤，但貝納天尼憑着強勁發球，為他帶來不少分數，並追至2比2平手，而這位意大利「一哥」全場轟出了31個Ace球，直至決勝盤雙方爭持更加精彩，打成拉据，多次陷入出局邊緣的梅萊，拼命挽救危機，甚至打到左膝蓋位置擦傷流血，其打不死精神獲接近全場球迷支持大叫「梅萊」為他打氣，場面震撼，最終梅萊以6比3、6比3、4比6、6比7(7比9)、7比6 (10比6)力挫貝納天尼，驚險闖入男單次圈。

這一仗贏得辛苦，對梅萊來說有意義，這是他生涯第15次在澳網正賽亮相，並迎來第50勝，過去曾五次躋身決賽，可惜都遺憾與冠軍擦身而過，今屆他未敢期望能否再衝擊錦標，能夠阻止「一輪遊」已是個好開始。

在男單首圈贏得驚險又豈只有梅萊一人，德國名將沙華列夫出戰自去年法網傷退後的首仗大滿貫賽事，面對世界排名104的秘魯球手Juan Pablo Varillas初段明顯未太適應，並一度在總盤數落後，經過4小時6分鐘苦戰五盤後，沙華列夫以4比6、6比1、5比7、7比6(7比3)、6比4獲勝，躋身次圈。