印度羽賽桃田倒灶出局　李卓耀首圈止步

印度羽毛球公開賽今日（17日）開鑼。香港球手李卓耀出師不利，苦戰65分鐘後，以1：2不敵中華台北一哥周天成，連續兩站一輪遊。

世界排名15的李卓耀在馬來西亞公開賽不敵常山幹太，首圈止步，休息一星期，再遇上考驗。李卓耀與周天成過往交手10次，錄4勝6負，今場依然鬥得緊湊，首局8次互換領先，可惜尾段打成20：20平手後，港將連失關鍵球，先輸20：22。

第二局形勢相對明朗，李卓耀早早拉開8：2，即使被追成15：13，但他沉著應戰，打出6：1的攻勢，以21：14扳平局數。可惜決勝局，他表現下滑被徹底牽制，落後5：11進入技術暫停，下半局未能扭轉乾坤，連失5分，以11：21落敗，局數1：2出局，無緣晉級。

香港混雙組合李晉熙／吳芷柔同日以1：2（15：21、21：13、21：18）輸給法國的Thom Gicquel／Delphine Delrue，首圈止步。

日本前球王桃田賢斗新季首仗同樣出師不利，直落兩局（15：21、11：21）不敵丹麥好手Rasmus Gemke，想東山再起還要等等。