重返亞洲利曼系列賽　區天駿劍指錦標

香港賽車代表區天駿（Antares）確定出戰2023亞洲利曼系列賽（Asian Le Mans Series, ALMS），賽事將於2月11至19日分別在杜拜及阿布扎比上演。繼去年於閉幕戰登上頒獎台後，區天駿冀能再進一步，再度參加此項國際錦標賽，以冠軍為目標。

他將聯同兩名隊友組成最強組合，並代表 Herberth Motorsport 參賽。兩名隊友分別是保時捷廠隊代表的奧地利車手Klaus Bachler，和車隊負責人之一的德國車手Alfred Renauer。三人將合作駕駛33號的保時捷911 GT3 R賽車，與來自歐美各地的頂尖隊伍交鋒。

錦標賽採用近似 2022 賽季的模式，於連續兩個週末密集進行合共4場比賽，每場長達4小時。賽季首兩場賽事將在杜拜賽道（Dubai Autodrome）展開，接著兩場移師至阿布扎比的亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）決出冠軍誰屬。今年正值利曼24小時耐力賽 （24 Hours of Le Mans）舉辦100周年紀念，勝出亞洲利曼系列賽的隊伍將獲邀請到法國，參與6月份的歷史性大賽。多年來競爭激烈的亞洲利曼系列賽，今年就變得白熱化，將有48隊參賽，GT組別有24部來自不同車廠的GT3賽車，包括：保時捷、平治、寶馬、法拉利、林寶堅尼、雅士頓馬田、以及麥拿崙。Antares近年以保時捷911 GT3 R賽車征戰多達十數場耐力賽事，對戰車已十分熟悉。

區天駿希望自去季煞科戰登上頒獎台後，能在每站躋身三甲，憑穩定表現，累積錦標賽積分。這名紳士車手已連續7年到中東作賽，深度理解當地的比賽環境。他去年最後一場在阿布扎比的亞洲利曼系列賽上，通過激烈的比賽成功取得亞軍而回，比冠軍落後僅0.6秒。

Herberth Motorsport 車隊去年取得GT組別的年度總亞軍，當中Alfred Renauer在阿布扎比駕駛隊內另一部賽車連續兩場贏得勝利。今年他加入Antares和Klaus Bachler這對已合作逾兩年的組合，定必帶來寶貴的新元素。三人與車隊已於去年12月在中東完成為期3天的季前測試，準備好以個人發揮和團隊合作迎戰錦標大賽。

「我很興奮能與Klaus，Alfred以及Herberth Motorsport再度合作出戰2023 ALMS。這是我第三次挑戰ALMS，個人和團隊都累積了深厚經驗，吸收過良多教訓。 幾年間磨合，車手們、工程師們、和團隊上下已形成默契，我覺得是個好開始。大家去年底投入很多時間去為比賽計劃，定策略，並不斷測試，希望能作萬全準備，開季一刻就全力以赴。無疑今年的賽事會比以往艱難，其他頂級車隊和車廠的眼光，也將會是投向夢寐以求的利曼24小時耐力賽邀請上。」