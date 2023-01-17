巴錫7球三分無用　東方撼負金鹿收爐

東南亞籃球邀請賽（ABL）印尼站，香港東方與馬來西亞金群利金鹿首次碰頭，踢到鐵板，即使巴錫射入7球三分，豪取27分，但獨力難支，以70：75完成虎年收爐戰。

金鹿洋將Amir Williams甫開局弄傷左肩，短暫退下火線，但東方未嘗到甜頭，被另一洋將Tevin Glass單節攻入9分，一眾馬來西亞國手同樣不手軟，稍佔上風。東方主力巴錫和托查摩利路斯射入4球三分，惟後者累積兩犯被收起，首節落後23：26。Amir Williams紮住上，表現全能，單節豪取11分7籃板2封阻，令金鹿一度拉開34：28，但隨著失誤增加，被東方後衞陳兆榮和徐遠征快攻，加上巴錫完半場前投籃得手，追平38：38。

換邊後，東方進攻失靈，7分鐘只有基拔拿下5分。眾人失誤連連，雪上加霜的是，徐遠成5犯畢業，托查摩利路斯也有4犯在身，令鋒線人手緊張。巴錫射入兩球三分止血，仍落後51：61進入決勝節。Amir Williams在內線予取予求，東方靠巴錫支撐大局，他「ankle break」對手後，轟入今場第7球三分，追成66：73，但之後傳球失誤，讓反勝機會溜走，以70：75落敗。

巴錫全場19投10中，三分球12投7中，攻入27分。他表示要為最後時刻的失誤負責：「我傳球前應確保隊友在適當位置，減慢速度，全隊也要提升專注度。」東方下半季會與金鹿再次碰頭，他視為動力：「我們會證明東方是Top Team。」麥洛連交出「雙雙」11分13籃板。基拔貢獻11分9籃板。金鹿方面，Amir Williams帶傷上陣，以7成命中率交出31分15籃板3偷波3封阻。

東方完成新加坡和印尼站，錄得6勝2負，僅次於金鹿排名第2，將回港休息半個月，於2月4日展開馬來西亞站，首場鬥新加坡騰飛之獅。

球員數據

巴錫/27分、3分球12中7、4籃板

麥洛連/11分、13籃板、1助攻

基拔/11分、9籃板、4助攻

托查摩利路斯/6分、3分球3中2、3偷波

陳兆榮/5分、2籃板、2助攻

徐遠征/4分、1籃板、1偷波

徐遠成/2分、3籃板、3助攻

梁嘉顯/2分、1籃板、2偷波

蘇利文/2分