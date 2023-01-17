熱刺唔願意延長合約　干地教埋今季勢離隊

北倫敦打吡落敗後，熱刺再傳不利消息，熱刺唔願意延長干地合約，令該位意大利名帥完成今季合約後，好大機會離隊，呢個狀況對熱刺下半季打歐聯同爭取英超前列非常不利。

熱刺今季按照干地意願增兵，簽入李察利臣等球員，季初走勢唔錯，但近期有下滑迹象，近9場聯賽輸5場，干地亦多次發表言論，表示球隊爭英超前4有一定困難，為球隊日後失利打定個底。

干地同熱刺高層合作唔係太緊密，英國《每日郵報》報道，熱刺主席利維唔願意觸發延長干地合約12個月條款，睇嚟唔想干地繼續執教，但又唔即時炒佢，畀佢教埋今季，咁樣對熱刺最不利。

雖然熱刺跌出前4，但同紐卡素及曼聯只係相差5分，仲有得追，歐聯16強抽籤形勢唔錯，對手係干地熟悉嘅AC米蘭，英足盃亦打入第4圈，如果依家同干地續約，可以消除好多不穩定因素，專心爭冠，不過依家情況，干地去留已經成為熱刺最大變數。

消息指熱刺下任領隊有兩個，分別係前車路士主帥杜曹，或曾經喺熱刺教得唔錯嘅普捷天奴。