【有片】19歲天才轟入世界波　利物浦淘汰狼隊

周三(18日)凌晨英格蘭足總盃第3圈重賽，上屆冠軍利物浦半力出擊之下，憑19歲中場哈維艾利洛射入精彩世界波，作客以1比0擊敗狼隊，今年踢到第4場比賽終於首次贏波。利物浦打入第4圈後，將會遇上「冤家」白禮頓，衞冕之路舉步維艱。

雙方上次交鋒，利物浦主場被狼隊逼和2比2需要重賽，紅軍今仗作客兼以副選比賽，反而踢得仲好，開賽僅13分鐘就打開紀錄，哈維艾利洛由接近中線位置開始盤球長驅直進，離門約30碼勁射入網，呢位小將非常有膽色。

利物浦新兵加普亦有2次黃金機會，可惜失之交臂，另1位20歲新星法比奧卡華路曾經射門入網，但因為越位被判無效，狼隊亦有「大隻佬」阿達馬查奧爾勁射高出。

換邊之後，狼隊迅速作出調動，搶番唔少攻勢，魯賓尼維斯射門，紅軍中場拿比基達疑似禁區內犯手球，但球證並冇判罰12碼，引起爭議，利物浦頂住壓力之下，保住1比0勝果至完場。

利物浦打入第4圈之後，對手將會係白禮頓，雙方日前喺英超交鋒，利物浦慘敗0比3，紅軍想再晉一級並唔容易。