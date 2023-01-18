英國首富正式競購曼聯　望今季結束前成事

曼聯班主格拉沙家族上年11月宣布計劃將紅魔鬼賣盤之後，唔少財團有興趣接貨，大熱買家英國首富拉特克利夫正式確認，加入競爭收購曼聯，旗下團隊已經展開相關工作，力爭今季英超結束前入主紅魔鬼。

據悉曼聯將於2月開始進行賣盤程序，接受各大買家報價，現年70歲嘅拉特克利夫身家達150億鎊，佢一直都係紅魔鬼球迷，英國《泰晤士報》指拉特克利夫已經拍板，要從美國富商格拉沙家族手上買走曼聯。

拉特克利夫嘅發言人亦承認的確有其事：「我哋已經正式展開相關收購工作，拉特克利夫知道曼聯對於曼徹斯特嘅重要性，我哋認為球會係時候重新開始。」除咗拉特克利夫之外，盛傳來自美國及中東嘅財團都有興趣收購曼聯。

格拉沙家族2005年以借貸方式用8億鎊收購曼聯，令球會負債累累，加上着重商業營運多於發展足球嘅方針，多年來一直備受球迷批評，要求格拉沙家族下台嘅聲音此起彼落，2021年5月更發生過「佔領奧脫福」事件，格拉沙家族上年11月終於決定賣盤，希望將曼聯以50億鎊出售。