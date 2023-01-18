夏蘭特型仔做封面　網民：高傲嚟嘅

曼城前鋒艾寧夏蘭特今季登陸英超後瘋狂入波，人氣急升，著名時尚雜誌《GQ》都搵佢做專訪，影咗一批型仔相，成為封面人物。呢位22歲挪威國腳分享成功秘訣，原來佢會以冥想減壓，提升比賽表現。

艾寧夏蘭特上得時尚雜誌封面，當然要悉心打扮，包括身穿價值2,000鎊外套、690鎊冷衫。最搶眼係一改髮型，由比賽時束起頭髮，變成一頭長髮示人，但呢個造形毀譽參半，有人稱讚夏蘭特型仔似搖滾歌手，亦有香港網民寸佢似港產電影《賭神3之少年賭神》反派角色高傲。

除咗衣着打扮之外，夏蘭特大談成功之道：「冥想對我有好大幫助，令腦筋冷靜落來，唔去諗嘢，可以減少壓力，我討厭受到壓力，會用一切方法避免受壓，冥想就係一個好方法。」

另外，艾寧夏蘭特仲話前曼聯主帥蘇斯克查係佢啟蒙老師：「當你唔識處理比賽情況時，蘇斯克查總可以提供解決方法，我同佢喺挪超球隊莫迪共事2年，對我有好大影響，我今時今日可以入咁多波，都係多得佢教導。」

艾寧夏蘭特近期罕有陷入球荒，近3次為曼城上陣都食白果，會唔會再次請教一下恩師蘇斯克查呢？