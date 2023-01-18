F1公布新一季賽程23站破紀錄　中國站未回歸

世界一級方程式（F1)官網公布了2023年度賽季的最新賽程，今季將設破紀錄的23站，惟中國站繼續因新冠疫情無緣在賽程上出現。

據F1官網公布的賽程上，新一季的揭幕戰將於3月3至5日在巴林爆發，並於11月24至26日在阿布扎比煞科，而美國是舉辦最多站數的國家，全新的拉斯維加斯站則安排在尾二站於11月16至18日舉行。

去年底宣布取消的中國站，曾有消息指有望復辦，但新賽程未見有更新，然而原本作為賽期的4月23日則未有安排其他賽事補替。官方聲明表示:「F1落實2023年賽季將設23站，所有賽事已在時間表上確定賽期，不會再作改變。」於上海舉行的中國站賽事，自2019年起已暫停，去年大會以疫情未穩為由將這個分站賽事取消。

官網除了落實新一季賽站外，並公布了新賽季的各項修改，其中令人關注的是將在兩場大獎賽中實行新修訂的排位賽規例。據悉，在修訂後的三節排位賽的輪軚使用將不再由各車隊自行選擇，而是由官方指定，首節統一用硬軚，第二次則用中性軚，而最後一節則用軟軚，若遇上落雨則可選擇用半雨軚或全雨軚。