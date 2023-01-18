沙特開戰搏到盡　米蘭雙雄爭霸開大騷

意超盃由上季意甲冠軍AC米蘭對意大利盃盟主國際米蘭，今仗喺中立場沙特阿拉伯舉行，呢兩支同市宿敵為咗面子，無論任何賽事，都會搏盡爭勝，因此踢法傾向進取，特別係今次遠赴中東比賽，唔多唔少帶有表演性質，預料雙方都會盡量爭取更多入球娛賓，最好選擇中位數2.5球嘅入球大。（有線601及661台周四凌晨3時直播）

A米頭重腳輕多波入

AC米蘭本身踢法充滿娛樂性，經常出現大比數賽果，特別係近2場聯賽戰情似坐過山車，包括領先2球之下，最後關頭被羅馬逼和2比2，上仗「劇本」調換，上半場落後2球，換邊後逼和萊切2比2，可見A米水準非常飄忽。

歸根究柢由於AC米蘭陣容「頭重腳輕」，鋒線上擁有基奧特、拉菲爾利亞奧等猛將，入球能力強勁，但防線缺乏可靠人物，造成攻強守弱。意超盃只屬於象徵性質，AC米蘭更加可以放開懷抱搶攻，發揮球隊長處。

至於國際米蘭季初曾經失準，但已經重回正軌，近5場意甲取得4勝1和，包括擊敗榜首拿玻里，走勢非常凌厲。

國米鋒線上同樣擁有優秀射手拿達路馬天尼斯、迪斯高負責攻堅，雖然阿根廷國腳拿達路馬天尼斯喺今屆世界盃經常浪費入波機會，但踢球會賽事，表現判若兩人，近3次為國米上陣都取得入球，以A米嘅脆弱防線，難以阻擋拿達路馬天尼斯建功，加上兩軍近4次對賽有3次總入球達到3球或以上，今鋪可望再演入球騷。

直播表

周四3:00am 意超盃 AC米蘭 Vs 國際米蘭

有線601、661台

周四3:45am 英足盃 列斯聯 Vs 卡迪夫城

無綫myTV Super

周四4:00am 英超 水晶宮 Vs 曼聯

Now 621、611

周四4:00am 蘇超 基爾馬諾克 Vs 格拉斯哥流浪

Now 638