多蒙特18歲天才射手尤素法莫高高將於今夏約滿，呢位德國國腳仍然未續約，球會體育總監基爾向佢發出最後通牒，要求呢位新星周日(22日)晚德甲對奧格斯堡之前，決定是否續約，一旦佢拒絕接受新合約，會方唔排除立即出售佢，以免今夏人財兩失。

基爾話：「球會開出條件非常吸引嘅新約，尤素法莫高高需要作出抉擇，一係續約，一係離開。」由於尤素法莫高高只剩下半年合約，今個月可以同其他球會傾夏天加盟事宜，吸引巴塞隆拿、車路士、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門等歐洲大球會爭奪。

當中以巴塞隆拿最大機會簽入尤素法莫高高，根據西班牙傳媒報道，莫高高個人意願係想加盟呢支西甲勁旅，令到車路士等競爭者好無奈。如果尤素法莫高高加盟巴塞，就可以同羅拔利雲度夫斯基、奧士文尼迪比利組合「多蒙特三代同堂」鋒線。

尤素法莫高高曾經下多項紀錄，包括以16歲零1日成為德甲最年輕上陣球員，並以16歲零28日成為德甲史上最年輕入波嘅球員，今季聯賽上陣14場入6球。

另外，莫高高喺喀麥隆出世，最近有消息指佢出生年份係2000年，而非官方嘅2004年，真實年齡應該係22歲，令佢創出嘅各項紀錄受到質疑。