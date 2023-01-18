前世界「一姐」芭蒂舵B亮相澳網

上屆澳網女單得主澳洲的芭蒂，周三（18日)重回墨爾本球場，出席為宣揚澳洲原住民文化藝術及體育的活動，即使懷有身孕，她也即席「揮兩板」享受網球樂。

芭蒂與其偶像兼來自澳洲威拉德朱里群族的傳奇Evonne Goolagong Cawley一起出席活動，本身是 Ngarigo族群的芭蒂表示:「很開心可以重回這裡，並且看到很多來自不同地方的孩子。」將榮升做媽媽的她也再重拾球拍擊球，「這是美好的一天讓大家聚在一起，很高興可以再在這裡再擊着這個黃色絨球。」

曾是世界女單首席球手的26歲芭蒂，12個月前就在墨爾本高舉澳網冠軍獎盃，為澳洲寫下歷史，然而她突然在去年3月宣布退役，自此再沒有出席任何網球賽事；其後她與高爾夫球手Garry Kissick結婚，並將迎接他們的首個孩子。

至於澳網受到「熱浪」及滂沱大雨侵襲，次天的最高溫度則達到36度，17場受到影響，賽會更宣布停止在室外場進行的比賽，而時隔一年再踏足墨爾本球場比賽的塞爾維亞球星祖高域，在有蓋球場進行下以直落3盤躋身男單次圈，迎來個人在澳網的22連勝。