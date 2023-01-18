拿度澳網次圈奮戰出局　衞冕夢碎

澳洲網球公開賽周三（18日）出現爆冷賽果，西班牙「泥地王」拿度次圈面對美國球手麥當奴（Mackenzie Mcdonald），在第2盤末段因傷需要治療，縱使他繼續奮戰，但仍直落3盤不敵對手出局，無緣衞冕。

上屆勇奪冠軍的拿度，今場與麥當奴正面交鋒，戰況未如預期般輕鬆。麥當奴首局就火力全盟，開出6記Ace，儘管被拿度打破1次發球局，但他亦兩度破發，以6比4先下一城。兩人在第2盤仍打得相當接近，惟戰至該盤末段時，「泥地王」因傷離場接受治療。

縱使拿度發揮其堅毅本色，繼續奮戰，其太太Maria Francisca Perello在場邊觀戰時更不禁落淚，可惜「泥地王」無法再演反勝劇本，隨後兩盤再輸4比6及5比7，直落3盤被麥當奴拍走，未能衞冕。麥當奴賽後大讚拿度鬥志頑強：「佢真係令人難以置信，就算要帶傷出戰都冇諗過放棄。」

拿度賽後頗為失望，透露傷勢似乎比較嚴重：「今日係好難捱嘅1日，但只可以接受現實，繼續前進。」他續稱其髖關節以往也曾受傷，但今次傷勢似乎比較嚴重：「以前都試過喺同一個位置受傷，做過治療，但我依家連郁都有啲問題。」不過「泥地王」強調，未有打算退役，對任何比賽都會全力以赴。

同樣出戰次圈的女單「一姐」施華德就輕鬆得多，直落兩盤6比2及6比3，擊敗哥倫比亞球手卡米拉奧梳里奧（Camila Osorio），順利打入第3圈。