球王終極對決　C朗冇態只會踢45分鐘

葡萄牙巨星C朗轉戰沙特阿拉伯球壇之後首戰，就要同宿敵美斯交鋒，將於周五(20日)凌晨率領利雅得明星隊迎戰巴黎聖日耳門(PSG)。由於37歲嘅C朗自上月10號世界盃8強之後，一直未有參加正式比賽，狀態成疑。據悉佢同所屬球會艾納斯教練魯迪加西亞商量之後，決定今場只會踢45分鐘。

C朗上月底已落實加盟沙特豪門艾納斯，但由於佢上季因打爛愛華頓小球迷電話，被英足總判罰停賽2場，即使去到沙特仍然要「坐波監」，加上艾納斯因為外援名額爆滿，亦令C朗延遲註冊。

擾攘一大輪之後，C朗終於迎來轉戰中東第一擊，率領由兩支沙特勁旅艾納斯及希拉爾球員組成嘅利雅得明星隊迎戰PSG。當各界期待兩大球王C朗同美斯大鬥法時，外媒爆料指C朗太耐冇比賽，狀態不足，所以只會踢45分鐘，球迷可能會失望。

考慮到C朗將會擔任利雅得明星隊隊長，預料佢會以正選身份上陣，踢完上半場之後就休息，準備迎接下周一(23日)凌晨沙特聯賽為艾納斯披甲對伊蒂法克。

至於巴黎聖日耳門亦強陣出擊，包括有「MNM」鋒線美斯、尼馬、基利安麥巴比，但中場主力馬高華拉堤因傷缺陣，另一位中場沙拉比亞已落實轉投英超狼隊，簽約2年半，無緣參賽。