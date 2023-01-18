鄧謝配輕鬆晉級16強　伍家朗首圈止步

周三（18日）印度羽毛球公開賽，香港混雙拍檔鄧俊文／謝影雪直落兩局淘汰丹麥組合，晉級16強，惟男單好手伍家朗不敵泰國的Kunlavut Vitidsarn，連續兩站一輪遊。

世界排名20的鄧俊文／謝影雪被列為7號種子，首圈對排名29的Mikkel Mikkelsen／Rikke Soby。雙方曾在2021年法國公開賽交手，「鄧謝配」險勝2：1。

今次形勢明朗得多，兩人首局由頭帶到尾，中段更連取6分，以21：11先拔頭籌。「鄧謝配」乘勝追擊，第二局早早拉開8：1，即使被追近至8：9，但隨即打出一段8：1的攻勢，以21：13再下一城，直落兩局淘汰對手，晉級16強，將鬥另一丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Boje。

至於伍家朗近況低迷，世界排名跌到17，面對3屆世青冠軍、年僅21歲的Kunlavut Vitidsarn，打得相當吃力，先輸一局13：21。對手未有手軟，第二局繼續搶攻，早段領先9：3。伍家朗嘗試反攻，曾追剩3分差距，但無以為繼，再輸一局13：21，繼上周馬來西亞公開賽後再次止步首圈。