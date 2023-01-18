高級組銀牌決賽　Chino「朱Sir」：希望多啲球迷入場

「高級組銀牌賽」決賽周日（22日）「大年初一」下午4時假香港大球場舉行，由東方和傑志爭奪本季首個錦標。香港足球總會於周三（18日）率先舉行賽前記者會，兩隊主教練連同球員黃洋、胡晉銘亦有出席，分享球隊備戰情況及對今場決賽的看法。

東方中場胡晉銘過去隨香港飛馬及東方贏過各項盃賽錦標，但出場機會不多，今季能夠以主力身份帶領球隊殺入決賽，「晉銘」認為意義遠大於過去：「之前喺飛馬同東方嘅盃賽決賽，自己參與度都唔高，對自己嚟講今次銀牌先係人生第一個決賽，所以呢場波可以話係職業生涯最重要嘅一場本地賽事。」現年25歲的「晉銘」，出道已有一段時間，他形容自己對再次殺入決賽，感到非常感觸，希望最終能夠幫助球隊捧盃而回。

東方今季兩次面對傑志都落敗而回，首次以主教練身分帶領東方出戰決賽的盧比度（Chino），認為球隊已經吸取教訓：「對住傑志係唔容易踢，過去兩場波，我哋喺比賽中有試過控制場面，呢場球隊會繼續保持競爭性，不過能夠打入決賽已經係個成就。」Chino又鼓勵更多球迷趁農曆新年假期，親身入場觀戰，並希望能夠獻上一場精彩賽事。

「藍鳥」過去4屆2次成為「高級組銀牌」盟主，總監兼主教練朱志光表示今場有一定信心贏波，並笑言對東方門將葉鴻輝「心中有數」，有信心球隊可以射破對方十指關。「朱Sir」續透露新援伊高沙托利，今場或有機會首次擔正：「佢係一個幾高質球員，同埋有個優點係唔使花好多時間了解香港足球、球員特性，當然同其他巴西外援默契都無問題。」前季由傑志與東方龍獅合演的終極爭標戰，吸引了7,802名觀眾入場，打破了港超聯最高入場人數紀錄，「朱Sir」期望今場銀牌決賽可以再創新高。

隊長黃洋自來港後首次在「大年初一」作賽，他坦言過去3、4年，因疫情關係只能留港過年，加上比賽屬於球員責任，因此對自己影響並不大，他又呼籲更多球迷入場令氣氛更好。39歲的「大哥」續指除了希望奪得兔年第一項錦標外，更期待在今場大戰爭取上陣機會：「自己差唔多到退休年紀，如果你想下年仲有競爭力，吸引到香港隊教練注意，每一場比賽都係證明自己嘅關鍵時刻；最後依幾年反而會更注重心態，同埋點樣享受足球，延續職業生涯。」

值得一提，足總更在會上同時宣布，冠軍獎金高達15萬港元，而亞軍則獲5萬港元，並同時設有最佳球員（POM）獎項，由在場各個傳媒機構投票選出，獲獎球員將得到1萬港元以示獎勵。另外港超聯賽會亦可其餘參賽球隊提供獎金，另外兩支殺入4強的球隊理文、標準流浪同樣可獲2萬港元，至於其餘6支球隊則分別獲得5,000港元。