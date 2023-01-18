重拾魔性勒唔住　曼聯弗爆強襲水晶宮

表現回復勁旅風範嘅曼聯，挾各項賽事9連勝氣勢，英超周中補賽作客水晶宮。曼聯上仗反勝同市宿敵曼城，士氣同狀態都大勇，相反水晶宮近5戰只得1勝4負，當中主場更加3連敗，今場一於跟紅頂白，撐紅魔鬼全取3分，熱捧客W。（Now 621及611周四凌晨4時直播）

曼聯上場爭議性下反勝曼城，但球隊上下懶理批評，繼續浸淫喺勝利當中再出發。現時排第4嘅紅魔鬼同紐卡素同分，落後曼城1分，距離榜首嘅阿仙奴9分，嚟緊周末聯賽就會爆發「仙魔戰」，如果今場順利喺水晶宮身上全取3分，再作客酋長球場贏波，佢哋同兵工廠就只淨番3分距離，難怪有聲音指曼聯今季有機會染指英超錦標。

事實上，曼聯嗰勢真係好旺，近9場正式賽事全勝，入23球只失5球，當中世盃後7戰更有5場保持不失，領隊坦哈格全面改造球隊，攻守兼備，重拾「魔性」。今場贏波嘅話，更會係自傳奇領隊費格遜離開之後，球隊首次各項賽事取得雙位數字嘅連勝紀錄，呢份榮譽會令到將帥會更有動力。

水晶宮主場3連敗勁頹

水晶宮上場作客不敵車路士0比1，雖然表現唔算曳，更有部分射門要對方門將阿列沙巴拿加撲餐懵，但輸波就係輸波，累積近5場只得1勝4負，只計主場更加係3連敗，當中2場未能取得入球，毫無主場之利可言。今場波一邊勢旺，一邊勢頹，都無謂拗頸，簡單捧個客W。