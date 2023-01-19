曼聯補時失波慘被逼和　卡斯米路拎牌停賽

曼聯爭標美夢受到雙重打擊！周四(19日)凌晨英超賽事，「紅魔鬼」臨天光瀨尿作客被水晶宮逼和1比1，各項賽事9連勝走勢斷纜，依家落後榜首阿仙奴8分兼踢多1場。更加慘情嘅係，曼聯中場核心卡斯米路今仗拎黃牌，將要喺下周一(23日)凌晨對阿仙奴嘅生死戰停賽。

曼聯今場補賽強陣出擊，新加盟嘅荷蘭前鋒韋格賀斯正選上陣，作客嘅「紅魔鬼」亦順利控制戰局，不過埋門命中率唔高，41分鐘更被主隊奧辛尼艾度亞迪射中門楣，直到43分鐘般奴費南迪斯同基斯甸艾歷臣美妙配合，前者輕鬆射入令曼聯半場領先1比0。

換邊後戰況膠著，曼聯喺70分鐘換人加強防守打算保住勝果，點知就放生水晶宮，70分鐘卡斯米路因粗野攔截被罰黃牌，亦係佢今季累積第5面黃牌，將要喺下場作客阿仙奴停賽，去到補時1分鐘，水晶宮新星米高奧利斯主射罰球直入死角，曼聯晚節不保被逼和1比1完場。

曼聯領隊坦哈格賽後表示：「戰果令人失望，我哋喺關鍵時刻失波，如果我哋入到第2球就可以終結比賽，但足球場上1個時刻足以改變一切，我哋仍然需要學習。」卡斯米路停賽對坦哈格同樣係重大打擊：「卡斯米路係重要球員，亦係曼聯可以喺呢個位置嘅一大原因，我哋需要更好嘅計劃去填補空缺。」