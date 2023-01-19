球證偏幫曼聯？麥湯米尼12碼被「打劫」

曼聯上星期喺「曼市打吡」靠爭議入波反勝曼城，唔少球迷批評球證偏幫曼聯，不過「紅魔鬼」今仗作客水晶宮就冇咁好彩，麥湯米尼下半場一次禁區內被侵犯，球證同VAR竟然認為唔需要罰12碼，令曼聯球迷覺得被「打劫」。

曼聯作客水晶宮認真黑仔，72分鐘麥湯米尼殺入禁區，被水晶宮嘅基斯李察士出腳攔跌，但球證就認為冇事，般奴費南迪斯等曼聯球員激烈投訴，VAR之後亦作出審查，結果係維持球證判決，曼聯拎唔到12碼之後，完場前更被水晶宮逼和痛失2分。

對於曼聯呢個12碼爭議，《天空體育》主持列納同格連梅利都指球證錯判，格連梅利表示：「我認為呢個係12碼，麥湯米尼已經擺脫咗基斯李察士，但佢伸腳出嚟又踢唔到波，我唔明點解球證唔去場邊自己睇重播。」列納亦附和：「完全同意，呢個係明顯嘅誤判。」

曼聯球星般奴費南迪斯賽後亦表示：「場上睇麥湯米尼已經控制個波，對方嘗試去攔截佢，呢啲判決係50/50，但我哋已經無能為力，依家只要集中應付之後嘅大戰。」