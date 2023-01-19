比堤：藍月亮可反底拔「刺」

英超超級大戰，曼城惡鬥熱刺。今仗對雙方來說都相當重要，曼城必定要獲勝，才可以阻止榜首的阿仙奴繼續拉開領先優勢，而熱刺於北倫敦打吡敗走後也需要交出反彈表現，同時保持爭取來季歐聯參賽資格席位的希望。

艾寧夏蘭特今季英超開季表現出色，但他近3場賽事都沒有入球，亦即是目前為止整個2023年都沒有進帳！對他來說絕對是一件不尋常的事情，所以我認為他今仗面對熱刺，必定施展渾身解數打破入球荒。

我敢說他難於防範，事關他既有強壯體能，走位亦聰敏靈活，門前把握力也十分有效率，他天生就是一部入球機器！

熱刺進攻火力也相當不俗，李察利臣於世盃時表現出色，我希望可以看到他取得更多上陣時間。他經已展示出入球能力，而他亦可為熱刺帶來面對阿仙奴時缺乏的爭勝心及鬥心。

如果這位巴西國腳正選上陣的話，我期待哈利卡尼能夠在攻守轉換時，可以其精準傳送為李察利臣及南韓快翼孫興民作出供應，因為曼城將取得大部份的控球權，所以熱刺的踢法將會是穩守突擊。

雙方球迷以及一眾守衞的焦點將會是艾寧夏蘭特及哈利卡尼之間的鬥法，反而有可能令奇雲迪布尼、菲爾科頓及馬列斯等其他球員有更多發展空間，取得優勢。

我認為今仗戰情將會相當緊湊，曼城最終獲勝。