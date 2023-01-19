籃總宣布6月舉辦3x3聯賽　並列為本地三大錦標

為響應《施政報告》推廣城市運動，香港籃球總會今日（19日）宣布將於6月舉辦三人籃球聯賽，與固有的五人籃球聯賽和銀牌並列為本地三大錦標。籃總主席陳瑞添預計有來自不同屬會、近180隊參加，前列球隊球員有機會代表香港，出戰三人籃球國際賽。

行政長官李家超首份《施政報告》提到，將推廣三人籃球、運動攀登、滑板等「城市運動」。籃總與相關部門商討後，決定於6月中旬舉辦首屆三人聯賽，為期一個月，銀牌緊接於7月進行，五人聯賽則於杭州亞運後、約10月展開，並列為本地三大錦標，增加球員比賽機會。新聯賽牽涉港隊遴選，籃總會在前列球隊中挑選球員，出戰國際賽，惟今年舉辦的杭州亞運陣容不受影響。

除了本地錦標，陳瑞添表示香港會積極參與，同時爭取主辦三人國際賽：「我們過往少辦比賽，不是因為政府不支持，是場地需要提早一年預訂，但亞洲籃協往往一兩個月前，才問香港有沒有興趣舉辦比賽，雙方難以配合。希望啟德體育園落成後，可以舉辦亞洲級的男、女籃比賽。」他透露政府會增撥資源，支持三人籃球發展。

藉著推動本地和國際賽，陳瑞添指籃總長遠目標，是讓三人籃球成為精英項目：「三人賽講求準繩、速度和個人技術，不一定要七呎高，可以試一試向精英項目發展。」要達成目標，他直言需要完善的教練培訓，籃總與屬會的領隊和教練將召開研討會，曾擔任東京奧運裁判的何明達，亦會向裁判和相關人士講解規例。另外，應港協暨奥委會要求，籃總正辦理改名手續，在香港籃球總會名字前冠上「中國」兩字。

3x3聯賽預計180隊參加 採循環制增加比賽機會

首屆三人聯賽暫定6月中旬開鑼，為期一個月，籃總轄下屬會，包括甲一和其他級別球隊均會參加，每支球隊至少拆分兩隊，例如以南華A和南華B名義報名，預計牽涉近180支球隊。陳瑞添解釋：「比賽分級別進行，囊括男、女子甲組和乙組。我向比賽小組反映，不希望每隊只打一兩場完結，所以採取循環制，讓球隊有更多比賽。」

地點方面，籃總屬意修頓室外場，希望效法外國，舉行一個氣氛熱鬧、嘉年華式的聯賽，吸引觀眾入場。由於牽涉港隊遴選，聯賽只限香港居民參加，意味著球隊不能聘用外援，相信實力會「大洗牌」，加上三人籃球變數大，是老牌勁旅拓展版圖，抑或新銳脫穎而出，值得球迷期待。