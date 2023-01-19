【女足粉絲團】沙田擊敗和富社企　奪3連勝

「賽馬會女子足球聯賽」上周六（14日）上演1場甲組賽事，沙田與和富社企正面交鋒。最終沙田憑韋婉婷與林秀玉梅開二度，以及陳詠詩和冼仲意各建一功，加上對手球員擺烏龍，以7比0大勝完場，追至與第2位的傑志同分，但多踢1場，並因得失球差不及對方，暫列第3位。

第8周甲組聯賽獨腳戲，和富社企於沙田青衣東北公園，硬撼實力分子沙田。沙田今仗技高一籌，6分鐘就因甄穎賢擺烏龍先開紀錄，隨後沙田未有放軟手腳，林秀玉、韋婉婷、陳詠詩和冼仲意各入1 球，助沙田上半場已遙遙領先，韋婉婷於完半場前再入1球，梅開二度之餘，更令球隊領先至6比0完上半場。下半場就未再出現「入球騷」，林秀玉於50分鐘埋齋，最終沙田以7比0擊敗和富社企，奪得3連勝，全取3分，以6分領先排第4位的大埔，雖然暫與第2位的傑志同分，但多踢1場，由於得失球差不及傑志，暫列第3位，和富社企仍未打開勝利之門，8戰得兩分，位居第7位。

「賽馬會女子足球聯賽」之後會進行足總盃賽事，聯賽將於2月4日重燃戰火，甲組重頭戲有沙田對榜首的車路士足球學校（香港），大埔則會大戰傑志，兩場前列大戰一觸即發。

【賽馬會女子足球聯賽（甲組）】

第8周賽果

和富社企 0比7 沙田