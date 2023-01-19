球員現疲態主場冇氣勢　曼城濕滯難讓熱刺

今晚英超大戰，曼城主場惡鬥熱刺。兩隊同病相憐，一樣喺上仗打吡戰輸波，士氣麻麻，特別係曼城水準唔及以往穩定，近兩仗聯賽主場都失分，不宜高估。熱刺為爭入前4位必定搏盡，加上雙方近5次聯賽交鋒，熱刺獲4勝1負，有得受讓自然揀讓球客勝。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

曼城近期陷入「地獄賽程」，包括分別喺英超及英足盃兩鬥車路士，緊接英聯盃8強不敵修咸頓，爆冷出局，球員疲態盡露。上仗「曼市打吡」作客曼聯，曼城領先下因為球證一次爭議性判決，最終由贏變輸全失3分，令陷入低潮嘅「藍月亮」雪上加霜。

撇開球證因素，曼城近況確實一般，艾寧夏蘭特罕有出現入球荒，近3次上陣都食白果，另外幾位主力祖奧簡斯路，菲爾科頓同基爾獲加喺世盃後，仍未恢復十足狀態，令領隊哥迪奧拿相當頭痛。「藍月亮」近期聯賽主場表現嚴重失準，包括1比2不敵賓福特及打和愛華頓1比1，冇晒以往嗰種無敵氣勢。

熱刺上仗「倫敦打吡」遇上榜首阿仙奴，因對手太強勢，加上門將洛里斯犯錯，最終輸0比2，實屬非戰之罪。其實熱刺該仗表現唔曳，哈利卡尼亦有入波機會，只係未能把握，呢位英格蘭國腳今季英超已有15球進帳，僅次於夏蘭特，唔係冇得追。值得一提，熱刺上季英超作客曼城，就係憑卡尼起孖贏3比2，今仗有得受讓勁抵玩。